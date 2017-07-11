Мужчина в Омске избил врача-хирурга до потери сознания

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Омск, 11 июля. Следственные органы инициировали проверку из-за появившихся в СМИ сообщений об избиении врача-хирурга на рабочем месте в медицинском учреждении Омска. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по региону.

По данным следствия, инцидент случился в минувший понедельник днем в ординаторской отделения гнойной хирургии. На доктора накинулся родственник пациента после того, как врач попросил того удалиться из кабинета.

Озверевший мужчина набросился на врача и стал избивать его до потери сознания. В результате у пострадавшего зафиксированы закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.

Выясняются все обстоятельства случившегося, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, в начале июля пьяный мужчина жестоко избил медбрата в больнице Москвы.