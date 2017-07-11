WSJ: Новые санкции против России ударят по компаниям США

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Вашингтон, 11 июля. Проект новых антироссийских санкций, который сейчас рассматривает конгресс США, может нанести существенный урон нефтегазовым компаниям, сообщается в статье The Wall Street Journal.

Не исключено, что новые санкции только улучшат эффективность российских и китайских сырьевых компаний, считают аналитики.

Основная проблема новых санкций заключается в одном положении законопроекта — ограничение взаимодействий компаний США и РФ. Новый законопроект может запретить американским компаниям не только консультировать проекты из России, но и участвовать в них. Таким образом, США будут отрезаны от крупнейших проектов освоения глубоководных месторождений, что только сыграет на руку России и КНР.

Москва использует новые санкции в своих целях, отмечается в газете. РФ будет отправлять заявки на участие в освоении месторождений, после чего США придется отказаться от своих заявок и уступить их другим странам.