МЧС предупреждает об усилении ветра в Петербурге

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Санкт-Петербург, 11 июля. В ближайшее время погода в Петербурге значительно испортится, сообщает региональная служба МЧС.

Ожидается усиление юго-восточного ветра до 12-16 м/с. Температура воздуха будет варьироваться от 22 до 26 градусов тепла. Давление останется в пределах нормы.

В среду, 12 июля, вместе с сильным ветром в Петербург вернутся дожди. Ливни усилятся ближе к вечеру. Давление начнет падать, а столбик термометра упадет до 18-20 градусов тепла.

Осадки разной интенсивности ожидаются в Петербурге в течение всей недели. Самым сухим и жарким днем будет четверг, 13 июля. На выходные вновь начнется похолодание, температура снизится до 15-17 градусов тепла.