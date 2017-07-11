Вооруженный нейтралитет: Россия и США обменялись первыми после Гамбурга уколами

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Москва планирует выслать около 30 американских дипломатов, в настоящее время осуществляющих дипломатическую деятельность в России.

Кроме того, по сообщению ряда российских СМИ со ссылкой на информированные источники в МИД России, Москва может наложить арест на ряд объектов дипломатической собственности США в стране. Это станет ответной мерой на такие же американские действия по отношению к российской дипломатической собственности, предпринятые в декабре 2016 года.

В свою очередь, Вашингтон, наконец, определился со своим отношением к новым антироссийским санкциям, подготовленным в Конгрессе США.

По всем видно, что до новой «перезагрузки» в российско-американских отношениях дело дойдет еще очень не скоро.

Замороженное улучшение

Тема улучшения российско-американской внешнеполитической повестки была в центре внимания на протяжении целого полугода. Избрание Дональда Трампа новым президентом США вызвало к жизни обоснованную надежду на то, что новая администрация Белого дома попытается вывести российско-американские отношения из глухого тупика, куда они попали во время второго президентского срока Барака Обамы.

Такая позиция не была лишена логического обоснования. В массе внешнеполитических моментов участие России в мировых процессах является критичным для самих США. Так, без участия России уже невозможно решить сирийский конфликт, обеспечить контроль за северокорейской ракетно-ядерной программой, сдвинуть с мертвой точки бесконечную войну с многоголовой гидрой мирового терроризма.

Заявления чиновников нынешней американской администрации настраивали именно на такой лад. Практически все они за последние полгода высказывались по поводу динамики российско-американских взаимоотношений в позитивном ключе и настаивали на неизбежности их скорейшего улучшения. Мол, мы и сами понимаем, что дальше так жить нельзя, однако ждем, что все-таки решат на самом высоком уровне.

Правда, «самый высокий уровень», а именно личная встреча президентов двух стран, несколько раз откладывался по натянутым причинам. Сначала переносы такой встречи мотивировались трудностями в формировании самой администрации Белого дома, а затем американская сторона предпочитала встречи на уровне глав внешнеполитических ведомств двух стран, пытаясь, судя по всему, согласовать некую «дорожную карту» для будущей встречи двух президентов.

И вот, долгожданная встреча состоялась. Большая часть личного общения двух президентов прошла за закрытыми дверями, однако уже сейчас можно судить о результатах почти двухчасовой дискуссии. Они, в общем-то, оставили российско-американские взаимоотношения на том же низком и «замороженном» уровне.

Именно таким оказался наболевший «дипломатический вопрос». Еще в декабре 2016 года, в последние дни уходящего года и считанные часы работы предыдущей администрации Белого дома, США осуществили высылку из страны 35 российских дипломатов и закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым «загородным дачам» постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.

Тогда Россия не пошла на обострение взаимоотношений. Владимир Путин заявил, что Россия не будет высылать сотрудников американской дипломатической миссии. Более того, он поздравил Трампа с Новым годом, а детей американских дипломатов пригласил на новогоднюю елку в Кремль.

Сейчас же указывается, что в качестве зеркальных мер под арест могут попасть принадлежащие США дача в Серебряном бору и складское помещение в Москве, что станет, наряду с высылкой 30 американских дипломатов, лишь зеркальной мерой на декабрьские действия США.

Таким образом, судя по всему, «кредитную линию доверия» новой администрации Белого дома в Кремле решили закрыть. Не ждать же улучшения вечно...

Новые санкции: уже не больно

Отказ от политики улучшения российско-американских взаимоотношений явно прослеживается и в недавних заявлениях Белого дома. Так, директор по законодательным вопросам Белого дома Марк Шорт на этой неделе, после окончания саммита G20 в Гамбурге, прояснил позицию администрации Трампа по новому пакету антироссийских санкций, проходящему одобрение в Конгрессе США.

В заявлении Шорта Белый дом поддержал введение новых санкций против России и Ирана, попеняв лишь на то, что Конгресс исключил из проекта санкционного закона традиционное положение об «исключениях на основе национальной безопасности». Эти исключения в прошлом позволяли президенту США явочным порядком смягчать санкции для отдельных лиц и компаний, чья деятельность была критична для самих Соединенных Штатов.

Таким образом, например, в советское и российское время несколько раз смягчались санкции в отношении предприятий российской титановой отрасли, чья продукция была критически важна для военной и авиационной промышленности самих США.

Нынешний же законопроект по антироссийским санкциям, который находится на рассмотрении Конгресса, значительно ограничивает президента США в такого рода действиях. В случае намерения администрации смягчить будущие санкции против Москвы или Тегерана понадобится отдельное голосование Конгресса.

Похоже, Белый дом уже смирился с тем, что новый пакет антироссийских санкций вступит в силу. Торг идет уже исключительно во внутреннем американском поле и заключается лишь в том, кто будет в будущем лоббировать интересы потерявших прибыль американских бизнесменов: администрация Белого дома или отдельные сенаторы.

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С другой стороны, как признают сами инициаторы законопроекта, новый пакет экономических и политических санкций против России может оказаться бесполезным еще до момента его принятия. Несмотря на то, что новые секторальные санкции затронут добычу полезных ископаемых и металлургию, а также морские и железнодорожные перевозки, их влияние на российскую экономику, скорее всего, будет минимальным.

Все дело в том, что основные торговые и коммерческие связи России и США находятся в сфере энергетики и финансов, введение под запрет которых больно бьет по самим Соединенным Штатам и, более того, лишает их последних рычагов воздействия на Россию. В силу чего ни нефтяное или газовое эмбарго, ни запрет для России банковской или страховой сферы, ни высокотехнологичный российский экспорт в США, ни даже авиаперелеты между Россией и США так и не попали в санкционный список. Ну а скорый поезд «Москва–Вашингтон» как не ходил по понедельникам, так и не будет ходить. Эту санкцию можно в конце концов и перетерпеть.

Дальнейшие перспективы

Нельзя сказать, что итоги встречи Путина и Трампа столь однозначно негативны. По целому ряду важных вопросов — в частности, по сирийскому конфликту и по ситуации на Украине — достигнуто взаимопонимание и даже наметился определенный прогресс.

Так, переговоры по Сирии закончились подписанием соглашения о «зонах деэскалации», в которых действия проамериканских прокси-сил против центрального правительства Башара Асада теперь должны быть прекращены. А для участия США в разрешении кризиса на Украине теперь выделен особый спецпредставитель Белого дома, от назначения которого последовательно уклонялась на протяжении трех лет предыдущая американская администрация.

Кроме того, стороны продекларировали совместную позицию и план действий по вопросу ракетно-ядерной программы КНДР, хотя и не вдавались при этом в конкретику и определенность внешнеполитических заявлений.

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Такие «точечные» действия, которые призваны удерживать в управляемом поле наиболее острые мировые проблемы, волнующие и Москву, и Вашингтон, показывают складывающуюся практику российско-американских взаимоотношений, которую лучше всего назвать «вооруженным дипломатическим нейтралитетом».

Судя по всему, такое состояние «ни войны, ни мира» пока что является той равновесной точкой, вокруг которой и будет вращаться общая картина взаимодействия Кремля и Белого дома. Ведь, как оказалось, завалы на пути к миру слишком высоки и неподъемны, ну а война пока что отнюдь не является лучшим выходом из сложной, но не безнадежной ситуации.