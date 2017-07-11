Крым как роза юга: Милонов об идее ввести налог для выезжающих за границу россиян

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Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров обратился в Ростуризм с предложением — ввести выездной сбор для российских туристов, которые уезжают по путевкам за рубеж. Многие эксперты назвали такую инициативу нарушением Конституции. В очередной громкой заявке депутата разбиралось Федеральное агентство новостей.

Петров направил обращение главе Ростуризма Олегу Сафонову. Он объяснил свое предложение естественным «шагом по защите и поддержке отечественного рынка летнего отдыха». Депутат привел в пример Крым, земли Кавказа, Кубани и Ростова-на-Дону, которые чаще всего проигрывают при прочих равных отдыху за рубежом.

«Размер сбора должен зависеть от страны, куда потребитель приобрел путевку, но не должен превышать максимальной отметки в 100 рублей за сутки пребывания», — подчеркнул депутат.

По его мнению, в предпочтениях российских туристов виноваты наши туроператоры, которые воспользовались ростом этой отрасли в России и в погоне за прибылью создали серьезный перекос в пользу дешевых курортов ближнего зарубежья. Петров при этом покивал в сторону Турции и Египта.

«С одной стороны, депутат Петров очень заботится о наших курортах и хочет, чтобы эти деньги шли на развитие нашего внутреннего туризма. Естественно, эта идея обсуждаема, но российская Конституция не позволяет такую инициативу поддержать. С другой стороны, я бы предложил депутату Петрову поделиться этой инициативой с жителями Ленобласти, своими избирателями из Сланцевского округа. Проведем эксперимент. Если жители Ленобласти должны будут платить 100 рублей, то посмотрим, как они к этому отнесутся. Думаю, эффект от «сланцевского туризма» будет интересный. Можно еще, например, замерить в тех же Сланцах и других районах области индекс туристической привлекательности», — комментирует специально для ФАН депутат Госдумы Виталий Милонов.

В Ассоциации туроператоров России предложение Петрова вообще назвали антиконституционным, подчеркнув, что озвучивается оно не в первый раз. И каждый раз терпело неудачу. Не пора ли ответственным за отдых задуматься о других способах повышения конкурентоспособности отечественных курортов?

«Крым — прекрасное место, но за время его нахождения в составе Украины там совсем не было развития, не существовало государственной политики в области туризма. Извините, там нет цивилизованных очистных сооружений — в том же Сочи есть. Люди едут, но тяжеловато: высокие цены, не самый пока высокий уровень сервиса. Неудивительно, что наши федеральные руководители развивают этот кластер: было бы глупо думать, что если «Крым наш», он автоматически самый лучший. Даже самый красивый цветок, если за ним не ухаживать, превращается из розы в шиповник», — продолжает Милонов.

При этом те же разговоры вокруг курортного сбора он называет протекционистскими полумерами со стороны некоторых субъектов РФ. Как писала Lenta.ru, в конце июня Госдума приняла законопроект о курортном сборе в первом чтении. В порядке эксперимента он был введен в четырех регионах (Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму) с 1 января 2018 года.

«У меня уже два года лежит предложение не о курортном, а туристическом сборе. Это как раз нормальная форма, принятая во многих цивилизованных странах — включая Турцию, Испанию, Италию. Туристический сбор позволит охватить как курорты, так и Петербург. Это никакой не курорт, но туристов и расходов на развитие инфраструктуры — масса. Сто рублей с каждого китайца их не обеднит, а у нас можно будет сделать новые вывески, повесить новые таблички», — добавляет депутат.

А вот президент национальной ассоциации по развитию туризма Innovation Russia Карен Гончаров обращает внимание на то, что инициатива Петрова вредна.

«В России существует свобода передвижения, а экономический рычаг ее пытается ограничивать. Для развития внутреннего рынка нужны другие меры. Необходимо вести другую налоговую политику относительно туристического бизнеса — ввести пониженную ставку НДС на ресторанный и отельный бизнес. Это даст больший эффект, чем сборы на выезде из страны по 100 рублей. Тот же туристический сбор — сложно администрируемая история. Они присутствуют действительно в уникальных городах вроде Рима или Флоренции, на пляжах Ниццы. Но вы этот сбор заплатили, а потом идете по набережной: там есть скамейки, стулья, кругом растут цветы. Вопрос только в том, будут ли расти цветы и стоять стулья, бесплатные шезлонги для наших людей», — говорит эксперт ФАН.

Понятно, что в той же Греции, Болгарии и Турции приятные цены и высокий уровень сервиса. Но догнать их российскому туристическому бизнесу вполне по силам.