Трое детей погибли при пожаре на Ставрополье

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Ставрополь, 11 июля. Трагический инцидент произошел в Ставропольском крае: трое детей стали жертвами пожара в частном доме села Стародубского. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

ЧП случилось рано утром 11 июля. В единую дежурно-диспетчерскую службу Буденновского района поступило сообщение о пожаре. На место прибыли огнеборцы, которые за несколько минут ликвидировали возгорание. При разборе завалов были обнаружены тела двух детей. Еще двое были госпитализированы. Впоследствии один из них скончался в реанимации.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Напомним, ранее сообщалось, что количество пострадавших в результате пожара в торговом центре «РИО» на севере Москвы возросло до 14 человек.