Сирия: РФ и Турция фиксируют нарушения в провинциях Латакия, Хама, Дамаск и Хомс

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Москва, 11 июля. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирийской Арабской Республике сообщили о трех нарушениях режима прекращения огня, турецкие представители зафиксировали восемь нарушений. Об этом во вторник сообщается в информационном бюллетене министерства обороны РФ.

По данным ведомства, со стороны России было зафиксировано три нарушения, из которых два в провинции Латакия, один — в провинции Хама. Турция заявила о восьми нарушениях: стрельба зафиксирована в провинциях Дамаск, Хомс и Хама.

Как отметили в Минобороны России, большинство случаев хаотичной стрельбы из стрелкового оружия зафиксированы в районах, подконтрольных экстремистам радикальных группировок «Джабхат ан-Нусра» и «Исламское государство»* (обе — запрещены в РФ).

* Организация запрещена на территории РФ.