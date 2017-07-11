Хмеймим: самолеты США провели три разведывательных полета у российских баз в Сирии

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Хмеймим, 11 июля. Военные самолеты США за сутки трижды приближались к базам РФ в Хмеймиме и Тартусе.

Западные сайты, отслеживающие перемещение военной авиации, сообщили, что американский патрульный самолет P-8A Poseidon вылетел с авиационной базы США на Сицилии и провел разведывательный полет над Средиземным морем около российских баз в Сирийской арабской республике.

Ранее еще один «Посейдон» и стратегический самолет RC-135U приближались к пункту материально-технического обеспечения Военно-морского флота России. Отмечается, что все полеты проводились в воздушном пространстве над международными водами.