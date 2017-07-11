Сирия: представитель ООН отметил сближение взглядов оппозиции и Дамаска

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Женева, 11 июля. По словам специального представителя генсекретаря ООН на межсирийских переговорах Стаффана де Мистуры, в ООН отмечают в ходе межсирийских переговоров по будущему Сирии сближение взглядов представителей различных групп «умеренной оппозиции». Де Мистура отметил, что удалось достигнуть сближения взглядов оппозиции и Дамаска.

По словам спецпосланника генсека ООН, впервые удалось добиться относительного согласия между различными группами «умеренной оппозиции» по поводу политического будущего Сирии и новой конституции страны.

«Я могу сказать, что оппозиция, кажется, идет в сторону единой позиции по темам конституции. Даже более того – по 12 основным принципам, которые касаются будущего Сирии, которые разделяет также правительство, — отметил Стаффан де Мистура. — Год назад это было невозможно представить. Они даже не признавали друг друга».

Представитель ООН назвал основные точки соприкосновения между оппозицией и властями — это «суверенитет, единство, целостность, институты, которые необходимо защищать, и многое другое».