Путин назначил Беляева послом в Алжире
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Москва, 11 июля. Президент России Владимир Путин назначил Игоря Беляева чрезвычайным и полномочным послом России в Алжире.
«Назначить Беляева Игоря Алексеевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Алжирской Народной Демократической Республике», — говорится в тексте указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Ранее Беляев занимал пост замдиректора департамента Ближнего Востока и Северной Африки.
Другим указом президент РФ освободил Александра Золотова от должности посла РФ в Алжире.