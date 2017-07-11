Сирия новости 11 июля 12.30: ВВС Сирии бомбят ИГИЛ в Дейр-эз-Зоре, террористы нападают на САА в Хомсе и Алеппо

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Сирия, 11 июля. Сирийская боевая авиация нанесла несколько авиаударов по позициям боевиков в Джобаре и Айн Тарма, а также в районе Дума в пригороде Дамаска. ИГ** атаковало САА в провинциях Хомс и Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли несколько авиаударов по позициям боевиков в Джобаре и Айн Тарма.

«Исламское государство»*: напало на сирийских бойцов на фронте Ум Рамам в пригороде Дамаска.

«Джебхат ан-Нусра*»***: противодействовала САА на фронте Абу Ровел к югу от Алеппо.

«Сирийская свободная армия» (ССА)**: была атакована ВВС Сирии в провинции Хама.

Провинция Дамаск

В результате атак боевиков сирийская армия понесла потери. Несколько солдат САА убиты и ранены, два танка и один бульдозер сирийской армии уничтожены в результате боев на фронте Ум Рамам в пригороде Дамаска. Об этом сообщает источник в Твиттер (@ShahbaPress).

Террористы получили достойный отпор. ВВС Сирии нанесли несколько авиаударов по позициям боевиков в Джобаре и Айн Тарма, а также в районе Дума в пригороде Дамаска. Ряд штабов боевиков уничтожен. Об этом сообщает источник в Твиттер (@NationalDefens).

Ранее сообщалось, что на контрольно-пропускном пункте в Восточной Гуте солдаты сирийской армии задержали для проверки грузовую машину, в которой после тщательного досмотра было найдено потайное отделение, где были спрятаны сотни минометных снарядов. Кроме того, там находились противотанковые ракеты и много других боеприпасов, принадлежавших боевикам.

Провинция Алеппо

В провинции продолжаются столкновения между правительственными войсками и боевиками. Бои проходят на фронте Абу Ровел к югу от Алеппо. Об этом сообщает издание Nabdapp.com. Отметим, что в этом районе действуют террористы группировки «Джебхат ан-Нусра»***.

Ранее стало известно, что боевики «Сирийской свободной армии» (ССА)** открыли огонь по укрепрайонам курдов в районе населенных пунктов Тель Рифат и Шейх Исса в северной части провинции Алеппо. В результате обстрелов пострадали мирные граждане городов, в том числе несовершеннолетние сирийцы.

Также ранее сообщалось, что протурецкие исламисты, окопавшиеся в западных пригородах административного центра региона, обстреляли из минометов квартал Новое Алеппо. Были убиты пять местных жителей.

Провинция Хомс

Боевики проявляют активность в провинции Хомс. Трое солдат сирийской армии были убиты и четверо ранены в результате боев с террористами ИГИЛ** к востоку от Арака в восточной части провинции Хомс. Об этом сообщает источник в Твиттер (@KnnJgks).

Ранее сообщалось, что колонна броневиков сирийской правительственной армии направляется к осажденной боевиками пустыне на востоке провинции Хомс.

Также ранее стало известно, что продолжились столкновения между боевиками ИГИЛ* и проправительственными силами к востоку от административного центра провинции. Кроме того, столкновения проходили восточнее Пальмиры. Так, террористы провели контратаку с участием смертников в районе города Джубб Аль-Джарра. У союзников сирийской армии была отбита высота Аль-Маширфа. Информация медиа-рупора ИГ* «Аль-Амак» о том, что проправительственные силы потеряли в ходе боев 20 бойцов, не подтвердилась.

Провинция Дейр эз-Зор

ВВС Сирии нанесли ряд авиаударов по позициям террористов ИГИЛ* в районах школ Зубайда и Али Халлуф в городе Дейр эз-Зор, в результате несколько террористов ИГ* убиты и ранены. Об этом сообщает источник в Facebook (DamasCountryside.Now).

Напомним, что на протяжении минувшего дня ВКС РФ и ВВС Сирии наносили удары по опорным пунктам боевиков «Исламского государства»** на окраинах районов административного центра провинции. Также удары наносились в его окрестностях. Стоит отметить, что благодаря разведданным союзников САА российская и сирийская военная авиация уничтожила несколько транспортных средств боевиков, а также военный штаб террористической группировки.

Провинция Даръа

Союзники САА понесли потери. Так, были убиты Самер Шукри Халаф и Басель Ильяс Бутрос, командиры группировки «Нусур аль-Зобаа». Это формирование представляет Сирийскую национальную партию и сражается на стороне САА в городе Даръа. Об этом сообщает источник в Твиттер (@1963Mhmd).

Ранее стало известно, что боевики формирования «Джейш Халид ибн Аль-Валид» публично казнили человека, обвиненного в богохульстве. Данная группировка была организована после того, как некоторые отряды Сирийской свободной армии (ССА)** перешли на сторону ИГ*. Анклав террористов занимает место на юго-западе провинции Даръа.

Провинция Идлиб

Турецкие пограничники убили человека, который пытался пересечь границу недалеко от деревни Салхаб в северном пригороде Идлиба. Информацию об этом распространил источник в Твиттер (@LoNelson7).

Отметим, что ранее стали известны результаты первого дня операции против боевиков ИГ*, которую проводит группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (HTS) в провинции Идлиб.

Так, операция против ИГИЛ* ведется сразу в нескольких регионах провинции: в Идлибе, Сармине, Аль-Найрабе, Аль-Дане, Салгине, Хариме, Искате, Беснайе, Курканийе и Хаттане. Отмечается, что боевики HTS сумели задержать ряд высокопоставленных командиров террористов, а также множество рядовых членов ИГ*. Общее число арестованных — 123 человека.

Ранее также сообщалось, что боевики группировки «Тахрир аш-Шам» открывали огонь по «спящим ячейкам» ИГИЛ* в Идлибе.

Провинция Хама

Артиллерия сирийской армии обстреляла позиции боевиков в районе аль-Сахр в северном пригороде Хамы. Об этом сообщил источник в Твиттер (@mnaf1991h). Отметим, что в этом районе проявляют активность боевики «Сирийской свободной армии» (ССА)**.

Правительственные силы понесли потери в провинции Хама. Так, семь солдат САА были убиты и несколько ранены в результате боев с террористами ИГИЛ* на фронте деревни Клейб аль-Сор к востоку от Саламии в восточном пригороде Хамы. Об этом сообщает источник в Твиттер (@C_A_W22).

Ранее сообщалось, что боевики ССА** уничтожили пулемет сирийской армии на КПП Залин на северном фронте провинции.

Ирак

Знаменитый иракский певец Казем аль-Сахер поздравил иракцев с освобождением Мосула от террористов ИГ*. Артист поблагодарил иракскую армию и положительно оценил заслуги ее солдат. Об этом сообщает источник в Твиттер (@DaeshAjel). Напомним, что бои в Старом городе еще продолжаются.

Ранее стало известно, что премьер-министр Ирака Хайдар аль-Абади официально сообщил о полном освобождении Мосула.

Также ранее сообщалось, что боевики ИГ* проявляли активность в провинции Аль-Анбар. Так, они напали на укрепленные пункты ВС Ирака в районе города Хит. Трое смертников «Исламского государства»* были нейтрализованы. Им не удалось активировать взрывные устройства.

Также стало известно, что ВВС Ирака провели бомбардировки позиций боевиков на западе региона. В итоге боевики лишились завода по производству взрывчатки, а также потеряли три склада с вооружением и боеприпасами. Удары наносились вблизи города Рава на западе провинции Аль-Анбар. Также были уничтожены десятки ИГИЛовцев.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)