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Британские ученые предсказали сроки повсеместного перехода на электромобили‍
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    Британские ученые предсказали сроки повсеместного перехода на электромобили‍

    10:12  11 Июля 2017
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    Британские ученые предсказали сроки повсеместного перехода на электромобили‍

    Лондон, 11 июля. Британские ученые выяснили, когда электромобили станут полноценными конкурентами машин на бензиновом двигателе. По их подсчетам, это произойдет к 2022 году. О результатах исследования сообщил Имперский колледж Лондона.

    В своем исследовании эксперты оценили темпы снижения стоимости компонентов, применяемых в электрических аккумуляторах и солнечных крышах и на основе этих данных составили прогнозы. Так, при пессимистичном сценарии автомобильные аккумуляторы станут дороже бензина не позднее 2034 года. По еще одной версии: в 2030 году экономически эффективным получение в домашних условиях электроэнергии от солнечных крыш.

    Сейчас о своих планах отказаться от углеводородных двигателей заявляют компании во многих странах. Так, Франция собирается в 2040 году запретить продажу машин на керосине и бензине. Шведский автопроизводитель Volvo намерен прекратить выпуск авто с углеводородными двигателями уже в 2019 году. 
     

    Автор: Ярослава Замысловатова
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