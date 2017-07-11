Британские ученые предсказали сроки повсеместного перехода на электромобили‍

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Лондон, 11 июля. Британские ученые выяснили, когда электромобили станут полноценными конкурентами машин на бензиновом двигателе. По их подсчетам, это произойдет к 2022 году. О результатах исследования сообщил Имперский колледж Лондона.

В своем исследовании эксперты оценили темпы снижения стоимости компонентов, применяемых в электрических аккумуляторах и солнечных крышах и на основе этих данных составили прогнозы. Так, при пессимистичном сценарии автомобильные аккумуляторы станут дороже бензина не позднее 2034 года. По еще одной версии: в 2030 году экономически эффективным получение в домашних условиях электроэнергии от солнечных крыш.

Сейчас о своих планах отказаться от углеводородных двигателей заявляют компании во многих странах. Так, Франция собирается в 2040 году запретить продажу машин на керосине и бензине. Шведский автопроизводитель Volvo намерен прекратить выпуск авто с углеводородными двигателями уже в 2019 году.

