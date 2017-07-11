Сирия: де Мистура назвал сроки проведения новых межсирийских переговоров

В Избранное

Женева, 11 июля. Специальный представитель генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура объявил, что в течение текущего года рассчитывает провести еще четыре раунда межсирийских переговоров. Предположительно, переговоры будут проходить раз в месяц в августе, сентябре, октябре и ноябре.

Де Мистура подчеркнул, что надеется на прогресс по итогам этих переговоров.

«Мы намерены сделать так, чтобы наша работа была подготовлена к тому моменту, когда мы сможем заявить, что у нас действительно началась мирная конференция по Сирии в Женеве, продолжится в августе и сентябре. И, возможно, также в октябре и даже в ноябре. Поэтому что мы надеемся, что к концу года у нас будет совершенно другая картинка в Сирии», — сообщил де Мистура в интервью РИА Новости.

Представитель ООН отметил также, что в ходе седьмого раунда переговоров в Женеве впервые удалось достичь относительного согласия между различными группировками сирийской "умеренной оппозиции".