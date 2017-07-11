Сирия сегодня: РФ обеспечивает перемирие, США шпионят за «Хмеймим», Трамп празднует победу над ИГ

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Сирия сегодня, 11 июня. Россия обеспечивает мирный процесс в зоне деэскалации на юге Сирии, а Могерини намерена обсудить с Лавровым участие ЕС в восстановлении там мирной жизни. Американские самолеты-шпионы повадились летать над базой ВМФ России в Тартусе и над авиабазой ВКС РФ «Хмеймим». Трамп поздравил иракский народ с победой в Мосуле и заявил о скорой победе над ИГИЛ** в Ираке и Сирии.

Россия обеспечивает мирный процесс в Сирии

В Сирии начала действовать зона деэскалации на юго-востоке страны, порядок вокруг которой в настоящее время обеспечивает российская военная полиция. Создание этой зоны, в которую вошли провинции Деръа, Кунейтра и Сувейда, стало возможным благодаря договоренностям, достигнутым между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на полях саммита G20.

Во вторник утром глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что намерена обсудить с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым ситуацию с зонами деэскалации в Сирии и возможную роль Евросоюза в восстановлении в этих районах нормальной жизни.

«Есть вопросы, которые ЕС может рассмотреть для того, чтобы поддержать возвращение к нормальной жизни в районах деэскалации, — прокомментировала Могерини решение о прекращении огня на юге Сирии. — Это станет возможным, когда все принятые решения будут выполнены, и когда мы увидим, что соглашение о перемирии соблюдается. На эту тему я буду говорить в Брюсселе с министром Лавровым».

По состоянию на утро вторника соглашение о перемирии на юге Сирии в целом соблюдается, серьезных нарушений не зафиксировано. Режим прекращения огня в трех сирийских провинциях обеспечивают РФ и США, порядок вокруг зоны деэскалации поддерживает российская военная полиция.

«Разумеется, перемирие не приведет к окончанию войны на всей территории Сирии, поскольку в нем участвуют не все страны, и не все группировки, — отметил накануне в комментарии Федеральному агентству новостей военный политолог Борис Рожин. — Но появление и расширение этих зон указывает на то, что война постепенно, хотя и не очень спешно, движется к своему завершению. Понятно, что ситуация с послевоенным будущим Сирии еще не решена, но территория, контролируемая ИГИЛ (ИГ*, «Исламское государство»*, организация, запрещенная в РФ — прим.), сокращается, и на первый план уже выходят взаимоотношения между внешними участниками военных действий, например, курдско-турецкий вопрос, который останется актуальным даже после окончания сирийской войны».

Политолог подчеркнул роль России в победе над ИГИЛ и в поддержании мира в тех районах, который в настоящий момент объявлены зоной деэскалации. Эксперты также напоминают, что на переговорах в Астане Россия, Турция и Иран договорились о создании в Сирии четырех зон деэскалации.

США шпионят за «Хмеймим»

Американский самолет-разведчик совершил третий за минувшую неделю разведывательный полет рядом с российскими военными базами в сирийском порту Тартус, где находятся корабли ВМФ РФ, и в районе авиабазы «Хмеймим», на которой дислоцированы подразделения российских Воздушно-космических сил (ВКС РФ).

Эти сведения обнародовали западные СМИ со ссылкой на данные западных сайтов, отслеживающих перемещения военной авиации. По данным источника, разведку в частности осуществлял американский противолодочный самолет P-8A Poseidon с бортовым номером 168853, который вылетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии, после чего направился в сторону Сирии. 10 июля вечером Poseidon пролетел вдоль побережья Сирии, находясь в воздушном пространстве над международными водами восточной части Средиземного моря.

Карта маршрута самолета-разведчика была опубликована в Twitter ресурса CivMilAir, который специализируется на отслеживании полетов военной авиации.

Patrolling over the Eastern Med, west of #Syria at 28,500ft



???????? US Navy

P-8A Poseidon 168853 pic.twitter.com/bKlNoPvSKM — CivMilAir ✈ ???? (@CivMilAir) July 10, 2017

Ранее 10 июля российские наблюдатели зафиксировали возле баз РФ в Сирии стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135U, также полеты там осуществлял еще один P-8A Poseidon. Ранее американские самолеты-разведчики проявляли повышенный интерес к российской военно-морской базе в сирийском Тартусе.

Трамп «приговорил» ИГИЛ в Ираке и Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что дни террористической группировки «Исламское государство» в Ираке и Сирии сочтены. Об этом говорится в заявлении, распространенном Белым домом в связи с окончательной победой над ИГИЛ в иракском Мосуле.

«Мы добились огромного успеха в борьбе с ИГИЛ — за последние шесть месяцев больше, чем за годы, прошедшие с того момента, когда ИГИЛ стало главной угрозой. Победа в Мосуле, городе, в котором ИГИЛ когда-то провозгласило так называемый «халифат», свидетельствует, что дни этой группировки в Ираке и Сирии сочтены. Мы будем продолжать добиваться полного уничтожения ИГИЛ», — приводит пресс-релиз слова Трамп.

Американский президент поздравил премьер-министра Ирака Хайдера аль-Абади и всех иракцев с победой над террористами. Поздравления руководству и народу Ирака также направил официальный Дамаск.

Отметим, операция по освобождению Мосула от ИГИЛ, которая длилась более двух лет и проходила при участии правительственной иракской армии и ополченцев при поддержке с воздуха сил возглавляемой США коалиции, принесла неисчислимые бедствия мирным жителям. Город покинули до миллиона человек, погибли тысячи гражданских лиц. В настоящее время ситуация в полуразрушенном Мосуле является без преувеличения катастрофической. Поэтому ООН советует иракцам скорее прекращать праздновать и приступать к восстановлению в Мосуле мирной жизни.

* Организация запрещена на территории РФ.