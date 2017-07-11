Захарова ответила на предложение не продавать страховку послу РФ в США

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Москва, 11 июля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление активистки по правам человека из США Эми Сискинд, которая призвала российские страховые компании не сотрудничать с послом РФ в США Сергеем Кисляком.

На своей странице в социальной сети Facebook Захарова заявила, что сообщение Сискинд является примером русофобии, которая захлестнула Соединенные Штаты.

Захарова выразила уверенность, что американская активистка даже не в курсе, кто такой Сергей Кисляк и сколько он сделал для российско-американских отношений, когда администрация бывшего президента США Барака Обамы начала изоляцию РФ.