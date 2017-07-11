Захарова ответила на предложение не продавать страховку послу РФ в США
Москва, 11 июля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление активистки по правам человека из США Эми Сискинд, которая призвала российские страховые компании не сотрудничать с послом РФ в США Сергеем Кисляком.
На своей странице в социальной сети Facebook Захарова заявила, что сообщение Сискинд является примером русофобии, которая захлестнула Соединенные Штаты.
Захарова выразила уверенность, что американская активистка даже не в курсе, кто такой Сергей Кисляк и сколько он сделал для российско-американских отношений, когда администрация бывшего президента США Барака Обамы начала изоляцию РФ.
«Но я очень надеюсь, что Эми никогда не узнает, чем занимались американские дипломаты, например, в ряде стран Латинской Америки, Ближнего Востока и, конечно, на Украине», — добавила Захарова, отметив, что после этого Сискинд спровоцирует настоящий кризис американской системы страхования.