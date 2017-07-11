Новак назвал сроки запуска первых блоков ТЭС в Крыму

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Москва, 11 июля. Глава Минэнерго РФ Александр Новак рассчитывает, что уже в первом квартале 2018 года в Крыму будут запущены первые блоки теплоэлектростанций (ТЭС).

Как отметил министр, даже если турбины отзовут, проект будет реализован.

«Проект будет реализован в любом случае, потому что там необходимо строительство генерации, и компания реализует (проект — ред.) в соответствии с теми техническими решениями, которые были приняты, и действующим законодательством», — добавил глава Минэнерго, передает РИА Новости.

Ранее стало известно о том, что концерн Siemens AG создал спецгруппу для проверки данных о том, что турбины его производства были поставлены в Крым в обход санкций.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на электростанциях в Крыму устанавливаются турбины российского производства из российских компонентов.