ДНР: пять домов в Донецке и Докучаевске повреждены из-за обстрелов ВСУ

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Донецк, 11 июля. Пять домов и четыре трансформаторные подстанции были частично разрушены в Донецке и Докучаевске из-за обстрелов со стороны киевских военных. Об этом сегодня заявили в оперативном командовании Донецкой народной республики.

Как сообщили в оперативном командовании республики, из-за обстрелов Вооруженных сил Украины в поселке Трудовские дотла сгорел дом, в еще один попал снаряд.

Кроме того, частично разрушены четыре трансформаторные подстанции, без света остались жители десяти улиц. В Докучаевске были повреждены три дома.

Дополнительная информация о разрушениях уточняется.

Напомним, ранее сообщалось, что киевские силовики почти 40 раз обстреляли населенные пункты Донецкой народной республики.