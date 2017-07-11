Путин назначил глав пяти региональных управлений Росгвардии

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Москва, 11 июля. Президент России Владимир Путин назначил начальников пяти региональных управлений Росгвардии. О подписании указа о назначениях на высшие должности сообщила пресс-служба ведомства.

Как следует из текста документа, должность заместителя начальника Главного управления кадров Росгвардии назначен Андрей Мурашко, а руководителем Департамента тылового обеспечения Росгвардии - полковник Юрий Нестеров.

Кроме того, Путин назначил начальника управления ведомства в Калиниградской области. Им стал полковник полиции Олег Горшков, в Татарстане пост руководителя управления получил полковник полиции Рустем Гумеров, в Кемеровской области — полковник полиции Юрий Кель, в Нижегородской области — полковник полиции Алексей Новиков, а в Челябинской области — полковник полиции Александр Ясинский.