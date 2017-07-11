Гид умер во время сплава по реке и едва не погубил туристов на Камчатке

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Петропавловск-Камчатский, 11 июля. Следователи проводят проверку по факту смерти гида при сплаве по реке Авача в Камчатском крае. Во время инцидента на воде перевернулось надувное судно – рафт, туристы смогли выбраться из воды, но гид погиб. Сейчас выясняются все обстоятельства и точные причины смерти мужчины.

По предварительным данным, во время сплава по реке Авача на надувном судне находились 7 туристов из Петропавловска-Камчатского и их 64-летний гид. Управляя рафтом, мужчина потерял сознание. Оставшиь без управления, судно попало в залом из веток и перевернулось.

«Находившиеся в рафте туристы самостоятельно выбрались на берег и извлекли из воды тело гида, который к тому моменту был уже мертв. Из туристов никто не пострадал, предварительная причина смерти мужчины – сердечный приступ», — сообщили в региональном следственном управлении.

Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит причины смерти мужчины. По результатам доследственной проверки решится вопрос о возбуждении уголовного дела. Также известно, что перед выходом на маршрут туристическая группа не зарегистрировалась в поисково-спасательном отряде.