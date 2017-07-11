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Красноярского депутата удивила новость о повышении зарплаты
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    Красноярского депутата удивила новость о повышении зарплаты

    9:54  11 Июля 2017
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    Красноярского депутата удивила новость о повышении зарплаты

    Красноярск, 11 июля. Депутат Госдумы РФ седьмого созыва Петр Пимашков опроверг информацию о якобы принятых поправках о повышении зарплат красноярским депутатам.

    Ранее СМИ сообщали, что депутаты Красноярского законодательного собрания единогласно приняли решение об увеличении собственных заработных плат в два раза. Таким образом, зарплата народных избранников увеличилась со 100 до 200 тысяч рублей.

    Красноярского депутата удивила новость о повышении зарплаты

    Отмечалось, что изначально данный законопроект не предполагал повышение зарплат депутатов, изменения в документ были внесены прямо перед сессией, поэтому многие депутаты не знали, за что голосовали.

    «Я первый раз слышу. Не думаю, что в это время кто-то будет поднимать зарплату», — заявил Пимашков телеканалу «360».

    Он также напомнил, что недавно Госдума приняла решение о понижении окладов народных избранников на 10%.

    Автор: Дима Оленин
    #красноярск #депутат
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