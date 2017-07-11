Пожарные Алеппо ежедневно рискуют жизнью в заминированных домах

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Алеппо, 11 июля. Сирийские пожарные в Алеппо работают за совсем небольшие деньги на самых опасных участках своего фронта. Всего за несколько месяцев после освобождения Алеппо от террористов — когда у пожарных в принципе появилась возможность работать, не боясь попадания под обстрелы — несколько сотрудников пожарной части в районе Сулеймания погибли, подорвавшись на оставленных террористами минах.

После войны дороги в Алеппо в ужасном состоянии, однако водители пожарных служб успели стать экспертами в экстремальном вождении и стараются приезжать на любой вызов не позже, чем через пять минут. Теперь, когда на улицах города нет баррикад и террористов, это сделать куда проще.

Несмотря на низкую зарплату — 35 тысяч сирийских фунтов, что составляет около 4000 рублей — пожарные готовы продолжать работу, а местные жители считают их героями.