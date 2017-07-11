Донбасс: ВСУ почти 40 раз обстреляли территорию ДНР

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Донецк, 11 июля. Вооруженные силы Украины практически 40 раз за прошедший день нарушили режим перемирия в Донбассе. Об этом во вторник сообщили в оперативном командовании Донецкой народной республики.

По имеющимся данным, за минувшие 24 часа киевские солдаты 39 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв из минометов и гранатометов районы 17 населенных пунктов республики.

Кроме того, киевские силовики пускали в ход артиллерию, танки и стрелковое оружие.

Ранее стало известно, что в результате обстрелов со стороны киевских силовиков были ранены двое жителей Донецкой народной республики.