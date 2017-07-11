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Двое детей пропали в лесу на Урале
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    Двое детей пропали в лесу на Урале

    9:26  11 Июля 2017
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    Двое детей пропали в лесу на Урале

    Курган, 11 июля. В Курганской области вторые сутки идут поиски двух детей, не вернувшихся после своего похода в лес за грибами. Мальчики 10 и 11 лет пропали в Шатровском районе.

    За грибами они ушли 10 июля после обеда, однако к вечеру дома в село Самохвалово так и не появились. После этого родители обратились в полицию. Правоохранители организовали поиски ребят. В Них также принимают участие пожарные и волонтеры. Всего около 80 человек, сообщил источник «Ура.ру». При этом он отметил, что группу, скорее всего, увеличат. 

    Искать детей помогают и главы сельской администрации и сельсовета. По последним данным, в ходе операции удалось наткнуться на следы ребят, которые ведут из Курганской области направляются в Свердловскую — в поселок Заводоуспенский Тугулумского района.

    Сейчас поисковая группа движется в этом направлении.
     

    Автор: Ярослава Замысловатова
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