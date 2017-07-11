Жительница Омска выпала на ходу из маршрутки

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Новосибирск, 11 июля. Жительница Омска выпала из маршрутного автобуса во время движения, сообщает региональное УМВД. Пострадавшая была госпитализирована.

Инцидент произошел на улице Ватунина.

По предварительным данным, 52-летний водитель маршрутки двигался по трассе со стороны улицы Лукашевича. Во время движения пассажирка выпал на проезжую часть из открывшейся в салоне двери.

Как стало известно, в салоне автобуса находилось 20 человек. В результате происшествия была госпитализирована женщина 1961 года рождения. Другие пассажиры не пострадали.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства происшествия.