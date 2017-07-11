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Жительница Омска выпала на ходу из маршрутки
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    Жительница Омска выпала на ходу из маршрутки

    9:26  11 Июля 2017
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    Жительница Омска выпала на ходу из маршрутки

    Новосибирск, 11 июля. Жительница Омска выпала из маршрутного автобуса во время движения, сообщает региональное УМВД. Пострадавшая была госпитализирована.

    Инцидент произошел на улице Ватунина.

    По предварительным данным, 52-летний водитель маршрутки двигался по трассе со стороны улицы Лукашевича. Во время движения пассажирка выпал на проезжую часть из открывшейся в салоне двери.

    Жительница Омска выпала на ходу из маршрутки

    Как стало известно, в салоне автобуса находилось 20 человек. В результате происшествия была госпитализирована женщина 1961 года рождения. Другие пассажиры не пострадали.

    Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства происшествия.

    Автор: Дима Оленин
    #омск
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