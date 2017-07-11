Сотрудники МЧС отправились в Кемеровскую область для контроля качества воды

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Кемерово, 11 июля. Оперативная группа МЧС Российской Федерации отправилась на Кузбасс, где по причине нарушения очистки воды в водопроводе был найден марганец. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе СРЦ МЧС.

По данным ведомства, превышение химического элемента в центральном водопроводе было зафиксировано в конце июня в городе Тайга.

В настоящее время проводятся работы по устранению нарушения. В пресс-службе также отметили, что жителям сообщили о том, что воду пить ни в коем случае нельзя.

Кроме того, в ведомстве уточнили, что ситуация с качеством водопроводной воды находится на регулярном контроле, каждый день проводится лабораторный анализ.

В настоящее время выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.