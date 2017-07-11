Житель Новосибирска пошел на свидание и убил брата возлюбленной

В Избранное

Новосибирск, 11 июля. Житель Новосибирска обвиняется в убийстве 42-летнего брата своей девушки, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

По версии следствия, 46-летний подозреваемый пришел на свидание к знакомой. В квартире 40-летней женщины также находился ее брат, которому сразу же не понравился новый знакомый сестры. В какой-то момент между мужчинами произошла ссора, в ходе которой фигурант дела схватил нож и начал наносить удары своему оппоненту.

Потерпевший попытался сбежать, однако мужчина с ножом от него не отставал. Он продолжал наносить удары ножом в подъезде, а потом и на улице. Всего мужчина получил 12 ударов ножом, от которых впоследствии скончался.

В данный момент подозреваемый задержан. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.