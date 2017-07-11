Скворцова: За 2016 год на химиотерапию в РФ потрачено 33 млрд рублей

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Москва, 11 июля. На химиотерапию в РФ за прошлый год было потрачено более 33 млрд рублей. Об этом сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

На заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере Скворцова сообщила, что в 2016 году в условиях круглосуточного стационара было проведено 627 тысяч случаев химиотерапии 194 тысячам пациентам. В общей сложности на эти цели потрачено более 33 млрд рублей.

При этом министр добавила, что с 2014 года химиотерапия включена в базовую программу ОМС.

В 2016 году один курс химиотерапии для пациента стоил в условиях круглосуточного стационара порядка 55 тыс. рублей. По словам Скворцовой, «за пять месяцев 2017 года эти значения выросли».