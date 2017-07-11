Шаг от пропасти: борьба с хакерами поможет РФ и США не уничтожить друг друга

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Американский конгрессмен Дон Бейер предложил палате представителей рассмотреть поправку в проект военного бюджета. Она запретит финансировать совместные с Россией группы по борьбе с киберугрозами. Идет ли это предложение вразрез с ранее достигнутыми договоренностями двух президентов, и как наши государства могли бы вести борьбу в этом направлении? Выясняло Федеральное агентство новостей.

На встрече в Гамбурге во время саммита G-20 Москва и Вашингтон условились создать совместную двустороннюю рабочую группу. Она будет решать целый комплекс вопросов, включая борьбу с терроризмом, оргпреступностью и, разумеется, хакерами. Теме кибербезопасности вообще было уделено много внимания.

Такое внимание не стало сюрпризом. На Дональда Трампа серьезно наседают политические недруги — подозревая то в приходе к власти с помощью российских хакеров, то и вовсе связях с Кремлем. Понятно, что Москве не хочется развивать неопределенность и скандальность в этих вопросах. И общая рабочая группа могла бы исключить спекуляции с российским вмешательством в выборы в будущем.

Но тут на горизонте появился конгрессмен Бейер, назвавший предложение Трампа о формировании российско-американской группы по кибербезопасности «ужасной идеей», которая немедленно «поставит под угрозу американскую кибербезопасность».

«В совместной работе США и России в сфере кибербезопасности надо ориентироваться на уже готовый и показавший себя механизм по сокращению ядерных вооружений: создавать рабочие группы, совместный мониторинговый центр, проводить проверки, выявлять угрозы, все это долго обсуждать. Это нормальная переговорная работа, которая должна быть между двумя странами. Если США перестанут препятствовать заключению всеобъемлющей конвенции по противодействию киберугрозам в рамках ООН, которую давно продвигает Россия, то это будет отличный первый шаг», — комментирует специально для ФАН эксперт в области информационной безопасности Александр Власов.

Российская конвенция предлагает криминализировать 14 различных видов преступлений, включая неправомерный доступ к компьютерной информации, создание и использование вредоносных программ и спама.

«Существует много версий, почему Вашингтон так упорствует, но было время, когда США были на несколько шагов впереди. Они создавали систему всеобъемлющей слежки в рамках АНБ, то не хотели накладывать на себя никаких ограничений и создали систему сбора трафика со всего мира, боевые вирусы, которые у них потом украли и на этой основе создали вирусы Petya. Вашингтон хотел сохранить за собой преимущество и не связывать себя какими-то ограничениями. Когда достигается некий паритет, возникает другая ситуация. Есть прямая аналогия, как развивался наш диалог по ядерному оружию. Пока у США было подавляющее преимущество, они ни с кем не хотели разговаривать и договариваться. Как только Россия достигла ядерного паритета, а в каких-то областях вырвалась вперед, тогда настало время ограничить безумную гонку вооружений, сесть и найти механизмы снижения угрозы», — продолжает Власов.

Уже сегодня процедурный комитет решит, представлять ли поправку на рассмотрение полного состава палаты на этой неделе, какие у нее будут перспективы.

«Если сейчас начнутся первые шаги для того, чтобы проанализировать взаимные угрозы. обозначить поля, где можно договариваться, а где нет, тогда и сама собой начнет стихать информационная война с обеих сторон. С одной стороны про вмешательство России в выборы США, с другой — про возможное дистанционное отключение Вашингтоном российской банковской системы и вмешательство в работу наших атомных станций. Пора перестать пугать друг друга и просто начать нормальный переговорный процесс», — говорит эксперт ФАН.

Ранее Трамп написал в Twitter, что обсуждение совместной группы вовсе не означает, что она будет в итоге создана. По сути два президента ничего друг другу не обещали. а лишь констатировали готовность к работе. А что будет дальше — покажет время, как бы банально это ни звучало.