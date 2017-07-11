Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Общество
Теплосети Петербурга проверят на прочность в четырех районах города
Экономика
Правительство РФ улучшило условия льготного автокредитования многодетных семей
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Правительство РФ улучшило условия льготного автокредитования многодетных семей

    8:59  11 Июля 2017
    226

    Правительство РФ улучшило условия льготного автокредитования многодетных семей

    Москва, 11 июля. Правительство России изменило порядок льготного автокредитования, выделив 3,75 млн рублей на скидки для участников программ «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль».

    Таким образом, семьи с двумя и более детьми, а также те россияне, кто приобретает машину впервые, получат дополнительную единовременную скидку в размере десяти процентов от стоимости автомобиля. С помощью допсубсидий по этим программам кабмин планирует реализовать в этом году не менее 58,35 тысячи автомобилей.

    Кроме того, кабмин утвердил и дополнительную единовременную скидку в размере 12,5% по программам «Российский тягач», «Российский фермер», а также «Свое дело».

    Автор: Ярослава Замысловатова
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Это было глупо: осужденный за подготовку покушения на Путина попросил о помиловании

        8:07 11 Июля 2017 1000
        Читать
        7:13
        Сегодня

        Число погибших при крушении военного самолета в Миссисипи увеличилось до 16
        7:00
        Сегодня

        Сирия новости 11 июля 07.00: 50 жителей Дамаска вступили в САА, SDF создали первый женский батальон
        6:00
        Сегодня

        Сирия итоги за сутки на 11 июля 6.00: «Ан-Нусра» теряет позиции в Эс-Сувейде, Турция обстреляла САА в Латакии
        23:09
        Вчера

        Госдеп США: Трамп остался доволен встречей с Путиным
        22:29
        Вчера

        Минобороны объяснило, почему Агеев не мог стать контрактником ВС РФ

        Киевская полиция задержала в центре города сотрудников СБУ с оружием, чтобы обвинить Россию

        18:26 7 Июля 2017 7914

        Опрос в Киеве: Украина выбирает между ЕС и Бандерой

        9:04 7 Июля 2017
        13571

        Неонацисты в коридорах киевского суда: Мы здесь полиция, а Шухевич герой нации!

        10:07 6 Июля 2017
        1755

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017
        3490

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        2633
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Крайние меры: Россия грозит выслать 30 дипломатов США и арестовать недвижимость

        Крайние меры: Россия грозит выслать 30 дипломатов США и арестовать недвижимость

        6:44   11 Июля 2017
        520
        Анкара договорилась с «Газпромом» о финансировании «Турецкого потока»

        Анкара договорилась с «Газпромом» о финансировании «Турецкого потока»

        5:58   11 Июля 2017
        370
        Госдеп США: Трамп остался доволен встречей с Путиным

        Госдеп США: Трамп остался доволен встречей с Путиным

        23:09   10 Июля 2017
        467
        Трамп и Путин обсуждали тему санкций во время встречи на G20

        Трамп и Путин обсуждали тему санкций во время встречи на G20

        22:19   10 Июля 2017
        322