Правительство РФ улучшило условия льготного автокредитования многодетных семей

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Москва, 11 июля. Правительство России изменило порядок льготного автокредитования, выделив 3,75 млн рублей на скидки для участников программ «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль».

Таким образом, семьи с двумя и более детьми, а также те россияне, кто приобретает машину впервые, получат дополнительную единовременную скидку в размере десяти процентов от стоимости автомобиля. С помощью допсубсидий по этим программам кабмин планирует реализовать в этом году не менее 58,35 тысячи автомобилей.

Кроме того, кабмин утвердил и дополнительную единовременную скидку в размере 12,5% по программам «Российский тягач», «Российский фермер», а также «Свое дело».