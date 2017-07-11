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«Зенит» выставил за новичка Дриусси 80 млн евро отступных
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    «Зенит» выставил за новичка Дриусси 80 млн евро отступных

    9:00  11 Июля 2017
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    «Зенит» выставил за новичка Дриусси 80 млн евро отступных

    Санкт-Петербург, 11 июля. Аргентинский форвард Себастьян Дриусси прилетел в Северную столицу и встретился с президентом петербургского клуба «Зенит» Сергеем Фурсенко, итальянским специалистом Роберто Манчини и спортивным директором сине-бело-голубых Константином Сарсанией. Об этом сообщил в своем микроблоге в Twitter журналист Густаво Ярроча.

    Во вторник, 11 июля, 21-летний аргентинец будет представлен команде и проведет первую тренировку с сине-бело-голубыми, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

    Напомним, нападающий подписал с петербургским клубом четырехлетнее соглашение. За трансфер Дриусси боссы «Зенита» заплатили аргентинскому клубу «Ривер Плейт» 15 млн евро. 

    Договор включает пункт об отступных за футболиста — это 80 млн евро. Именно такую сумму придется выложить клубу, который захочет приобрести аргентинца.

     

    Автор: Дана Балан
    #футбол #петербург #зенит #трансфер #дриусси
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