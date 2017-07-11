Пятиэтажный дом и грузовик в Китае смыло наводнением

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Лхаса, 11 июля. Проливные дожди и вызванные ими мощные наводнения затронули в южном Китае не только низинные регионы, но и Тибет. Свидетели сделали впечатляющие кадры, на которых целый пяти этажный дом рушится в реку, подмывшую его фундамент.

Как видно на кадрах, сделанных очевидцами, к моменту обрушения дом был уже пуст — все жители эвакуировались из здания перед лицом его неминуемого разрушения. Наводнение затронуло округ Джомда.

Там же были сделаны впечатляющие кадры, на которых вода забирает припаркованный на берегу разлившейся реки крупный грузовик.

Напомним, ранее «Газета.ru» сообщала, что около 12 миллионов жителей Южного Китая были затронуты наводнениями, около миллиона из них были вынуждены эвакуироваться.