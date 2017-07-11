Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Общество
Теплосети Петербурга проверят на прочность в четырех районах города
Экономика
В России утвердили стратегию развития сельскохозяйственного машиностроения
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В России утвердили стратегию развития сельскохозяйственного машиностроения

    8:43  11 Июля 2017
    162

    В России утвердили стратегию развития сельскохозяйственного машиностроения

    Москва, 11 июля. Правительство России утвердило стратегию развития сельскохозяйственного машиностроения РФ до 2030 года. Документ опубликован на официальном сайте кабмина.

    Как следует из пояснительной записки к документу, его главной целью ставится достижение российскими производителями сельскохозяйственной техники определенных показателей на внутреннем и внешнем рынке. Так, доля на внутреннем рынке должна быть не ниже 80%, а доля экспортных поставок не ниже 50% величины отгрузок на внутренний рынок.

    Реализуя положения стратегии, предполагается  обеспечить отечественные предприятия равными конкурентными условиями с зарубежными коллегами, развивать экспорт и стимулировать рост инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

    В записке также особоо отмечается, что  это позволит увеличить количество работников, занятых в этой отрасли.
    Кроме того, принятая стратегия должна переориентировать продукцию сельскохозяйственного машиностроения России на рынки государств СНГ и Европы, Африки, Австралии, Китая и Северной Америки.
     

    Автор: Ярослава Замысловатова
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Это было глупо: осужденный за подготовку покушения на Путина попросил о помиловании

        8:07 11 Июля 2017 992
        Читать
        7:13
        Сегодня

        Число погибших при крушении военного самолета в Миссисипи увеличилось до 16
        7:00
        Сегодня

        Сирия новости 11 июля 07.00: 50 жителей Дамаска вступили в САА, SDF создали первый женский батальон
        6:00
        Сегодня

        Сирия итоги за сутки на 11 июля 6.00: «Ан-Нусра» теряет позиции в Эс-Сувейде, Турция обстреляла САА в Латакии
        23:09
        Вчера

        Госдеп США: Трамп остался доволен встречей с Путиным
        22:29
        Вчера

        Минобороны объяснило, почему Агеев не мог стать контрактником ВС РФ

        Киевская полиция задержала в центре города сотрудников СБУ с оружием, чтобы обвинить Россию

        18:26 7 Июля 2017 7914

        Опрос в Киеве: Украина выбирает между ЕС и Бандерой

        9:04 7 Июля 2017
        13571

        Неонацисты в коридорах киевского суда: Мы здесь полиция, а Шухевич герой нации!

        10:07 6 Июля 2017
        1755

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017
        3489

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        2633
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Крайние меры: Россия грозит выслать 30 дипломатов США и арестовать недвижимость

        Крайние меры: Россия грозит выслать 30 дипломатов США и арестовать недвижимость

        6:44   11 Июля 2017
        503
        Анкара договорилась с «Газпромом» о финансировании «Турецкого потока»

        Анкара договорилась с «Газпромом» о финансировании «Турецкого потока»

        5:58   11 Июля 2017
        369
        Госдеп США: Трамп остался доволен встречей с Путиным

        Госдеп США: Трамп остался доволен встречей с Путиным

        23:09   10 Июля 2017
        467
        Трамп и Путин обсуждали тему санкций во время встречи на G20

        Трамп и Путин обсуждали тему санкций во время встречи на G20

        22:19   10 Июля 2017
        320