В России утвердили стратегию развития сельскохозяйственного машиностроения

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Москва, 11 июля. Правительство России утвердило стратегию развития сельскохозяйственного машиностроения РФ до 2030 года. Документ опубликован на официальном сайте кабмина.

Как следует из пояснительной записки к документу, его главной целью ставится достижение российскими производителями сельскохозяйственной техники определенных показателей на внутреннем и внешнем рынке. Так, доля на внутреннем рынке должна быть не ниже 80%, а доля экспортных поставок не ниже 50% величины отгрузок на внутренний рынок.

Реализуя положения стратегии, предполагается обеспечить отечественные предприятия равными конкурентными условиями с зарубежными коллегами, развивать экспорт и стимулировать рост инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

В записке также особоо отмечается, что это позволит увеличить количество работников, занятых в этой отрасли.

Кроме того, принятая стратегия должна переориентировать продукцию сельскохозяйственного машиностроения России на рынки государств СНГ и Европы, Африки, Австралии, Китая и Северной Америки.

