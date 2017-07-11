В России утвердили стратегию развития сельскохозяйственного машиностроения
Москва, 11 июля. Правительство России утвердило стратегию развития сельскохозяйственного машиностроения РФ до 2030 года. Документ опубликован на официальном сайте кабмина.
Как следует из пояснительной записки к документу, его главной целью ставится достижение российскими производителями сельскохозяйственной техники определенных показателей на внутреннем и внешнем рынке. Так, доля на внутреннем рынке должна быть не ниже 80%, а доля экспортных поставок не ниже 50% величины отгрузок на внутренний рынок.
Реализуя положения стратегии, предполагается обеспечить отечественные предприятия равными конкурентными условиями с зарубежными коллегами, развивать экспорт и стимулировать рост инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
В записке также особоо отмечается, что это позволит увеличить количество работников, занятых в этой отрасли.
Кроме того, принятая стратегия должна переориентировать продукцию сельскохозяйственного машиностроения России на рынки государств СНГ и Европы, Африки, Австралии, Китая и Северной Америки.