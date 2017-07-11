Производство автобусов на шасси Isuzu появится в Ульяновске

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Ульяновск, 11 июля. В Ульяновской области планируют запустить производство автобусов Isuzu. Трехсторонний меморандум был подписан в ходе международной выставки «Иннопром-2017», которая прошла в Екатеринбурге.

Документ был подписан главой Ульяновской области Сергеем Морозовым, генеральным директором АО «Isuzu Rus» Фабрисом Горлье и директором по развитию ООО «СИМАЗ» Сергеем Полбиным.

Соглашение предусматривает старт производства автобусов на шасси автомобиля Isuzu NQR90L-K. Известно, что транспортные средства будут собираться на площадке производственного комплекса «СИМАЗ» в Ульяновске, сообщает Ньюинформ.

Кузов пассажирского автобуса сделают из прочных материалов с высокой коррозионной стойкостью. Отмечается, что в салоне установят удобные кресла, предназначенные для длительных поездок.