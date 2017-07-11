Доля Renault на авторынке России достигла рекордных 8,5% в 2017 году

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Москва, 11 июля. Доля французской компании Renault на российском автомобильном рынке за первое полугодие текущего года выросла до небывалых показателей — 8,5%.

За шесть прошедших месяцев было продано свыше 60 тысяч машин этой марки, а это на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сегодня пишут российские издания со ссылкой на пресс-службу компании.

Кроме того, Renault оставила позади всех конкурентов в SUV-сегменте: около 45 тысяч покупателей в России предпочли ее модели всем остальным, что почти на треть лучше прошлогодних показателей.