NASA отправит Juno на исследование Большого красного пятна на Юпитере

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Нью-Йорк, 11 июля. Уже в ближайшие дни NASA получит фотографии самого большого шторма, известного человечеству — Большого красного пятна на Юпитере, наблюдаемого уже несколько веков невероятных размеров шторма, внутри которого могли бы поместиться несколько таких планет, как Земля.

Пролет космического зонда Juno над Большим красным пятно начался вчера. Космический аппарат начал пролет над циклопическим штормом около 5 утра по московскому времени в понедельник, а фотографии появятся в открытом доступе лишь через несколько дней.

Напомним, зонд Juno вышел на стабильную орбиту вокруг Юпитера в прошлом году после длительного путешествия по Солнечной системе. Зонду уже удалось сделать качественные фотографии турбулентности вокруг южного полюса самой крупной планеты Солнечной системы. Juno провел уже пять сближений с Юпитером, делая каждый раз наиболее детализированные фотографии юпитерианской атмосферы, доступные человечеству.