Детсад в Кемерово закрыли из-за высокой радиации

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Кемерово, 11 июля. Судебные приставы приостановили работу детского сада в Рудничном районе города Кемерово из-за повышенного содержания в воздухе радиоактивного вещества — радона, сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

Сотрудники Росприроднадзора обнаружили на территории детсада недопустимое количество радона в воздухе. В связи с этим приставы приостановили работу дошкольного учреждения на 60 суток.

В сообщении ФССП уточняется, что детсад работает уже полвека. После очередного ремонта сотрудники Росприроднадзора нагрянули сюда с плановой проверкой. Согласно результатам исследований, «воздух в нескольких комнатах содержит превышенное содержание радона».

Поскольку детсад был закрыт в это время на ремонт, детей в нем не было. Около 40 воспитанников уже ходит в другие детские сады.