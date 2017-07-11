Эксперт о трансфере Зарипова в «Ак Барс»: Казань стала для него хоккейной родиной

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Казань, 11 июля. Хоккейный клуб «Ак Барс» заключил двухлетнее соглашение с четырехкратным обладателем Кубка Гагарина Данисом Зариповым, который провел в казанском клубе 12 лет.

По словам бывшего наставника СКА и «Салавата Юлаева» Рафаила Ишматова, для 36-летнего Зарипова — это оптимальный шаг в бытовом плане, потому что хоккеист на протяжении долгого времени играл в Татарстане, а Казань стала для него родным городом.

«Именно Казань стала для него хоккейной родиной. С этой точки зрения отдать оставшуюся часть карьеры «Ак Барсу» и остаться в нем не только в качестве хоккеиста, но и впоследствии на какой-нибудь серьезной клубной должности — правильное решение», — подчеркнул экс-тренер.

По мнению бывшего нападающего «Магнитки» Андрея Разина, складывалось впечатление, что Зарипов уже давно хотел вернуться в Казань, пишут «Известия».