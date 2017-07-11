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Эксперт о трансфере Зарипова в «Ак Барс»: Казань стала для него хоккейной родиной
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    Эксперт о трансфере Зарипова в «Ак Барс»: Казань стала для него хоккейной родиной

    8:27  11 Июля 2017
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    Эксперт о трансфере Зарипова в «Ак Барс»: Казань стала для него хоккейной родиной

    Казань, 11 июля. Хоккейный клуб «Ак Барс» заключил двухлетнее соглашение с четырехкратным обладателем Кубка Гагарина Данисом Зариповым, который провел в казанском клубе 12 лет.

    По словам бывшего наставника СКА и «Салавата Юлаева» Рафаила Ишматова, для 36-летнего Зарипова — это оптимальный шаг в бытовом плане, потому что хоккеист на протяжении долгого времени играл в Татарстане, а Казань стала для него родным городом.

    «Именно Казань стала для него хоккейной родиной. С этой точки зрения отдать оставшуюся часть карьеры «Ак Барсу» и остаться в нем не только в качестве хоккеиста, но и впоследствии на какой-нибудь серьезной клубной должности — правильное решение», — подчеркнул экс-тренер. 

    По мнению бывшего нападающего «Магнитки» Андрея Разина, складывалось впечатление, что Зарипов уже давно хотел вернуться в Казань, пишут «Известия»

    Автор: Дана Балан
    #хоккей #зарипов #ак барс
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