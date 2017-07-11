Работающий на виски автомобиль прошел первый тест-драйв в Шотландии
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Эдинбург, 11 июля. Ученые из Шотландии, которая славится своим виски, даже машину научили «пить» этот известный национальный напиток. Автомобиль уже прошел первое испытание на дороге и весьма успешно.
В бак автомобиля заливается новое топливо под названием биобутанол. Его создали из отходов от производства благородного виски, к которым добавили дистилляты.
Свидетели тест-драйва говорят, что «пьяная» машина отлично ведет себя на дороге и ничем не выдает тот факт, что она заправлена не обычным бензином.
Компания, которая занималась разработкой двигателя, уже получила грант на строительство завода, где будут производить новое топливо.