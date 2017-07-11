Правительство ограничило закупки зарубежной аппаратуры для ГЛОНАСС

В Избранное

Москва, 11 июля. Правительство внесло аппаратуру для ГЛОНАСС в список иностранной радиоэлектронной продукции, в отношении которой действуют ограничения при госзакупках. Постановление опубликовано на сайте кабмина.

«Подписанным постановлением этот перечень дополнен аппаратурой ГЛОНАСС и устройствами электрической сигнализации, электрооборудованием для обеспечения безопасности или управления движением», — говорится в пояснительной записке документу.

Авторы справки также отмечают, что в России разработаны и серийно выпускаются части для аппаратуры ГЛОНАС. Дополнение перечня иностранной радиоэлектронной продукции, в отношении которой действуют ограничения при госзакупках благотворно скажется на конкурентоспособности российского оборудования. Кроме того, мера будет способствовать снижению зависимости России от зарубежных товаров и поможет развитию рынка микроэлектронной продукции.