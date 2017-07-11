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Мужчина из Барнаула случайно убил пьяную мать
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    Мужчина из Барнаула случайно убил пьяную мать

    8:21  11 Июля 2017
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    Мужчина из Барнаула случайно убил пьяную мать

    Барнаул, 11 июля. Сильно пьющая женщина из Барнаула погибла после того, как ее навестил сын, пытавшийся уговорить ее отказаться от пьянства. Ссора из-за алкоголя закончилась смертью женщины — но произошло это лишь после того, как мужчина ушел, оставив мать одну в квартире.

    Женщина выпивала, когда ее муж отправился в командировку. По просьбе бабушки ее сын пришел к ней домой и пытался уговорить ее отказаться от возлияний, однако ссора перешла в драку — сын несколько раз толкнул пьяную мать, которая падала и ударялась о мебель. Тем не менее, мать сама закрыла за сыном дверь. Тем же вечером, когда сын приехал вновь, он обнаружил свою мать мертвой.

    Мужчина из Барнаула случайно убил пьяную мать

    Медицинская экспертиза показала, что смерть наступила в результате множественных переломов ребер и тупой травмы грудной клетки. Находящаяся в состоянии сильного алкогольного опьянения женщина не почувствовала травм сразу же, а впоследствии у нее наступил травматический шок.

    За причинение смерти по неосторожности суд в Барнауле назначил молодому человеку меру пресечения в виде 23 месяцев лишения свободы.

    Автор: Валентин Меликов
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