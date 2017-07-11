Мужчина из Барнаула случайно убил пьяную мать

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Барнаул, 11 июля. Сильно пьющая женщина из Барнаула погибла после того, как ее навестил сын, пытавшийся уговорить ее отказаться от пьянства. Ссора из-за алкоголя закончилась смертью женщины — но произошло это лишь после того, как мужчина ушел, оставив мать одну в квартире.

Женщина выпивала, когда ее муж отправился в командировку. По просьбе бабушки ее сын пришел к ней домой и пытался уговорить ее отказаться от возлияний, однако ссора перешла в драку — сын несколько раз толкнул пьяную мать, которая падала и ударялась о мебель. Тем не менее, мать сама закрыла за сыном дверь. Тем же вечером, когда сын приехал вновь, он обнаружил свою мать мертвой.

Медицинская экспертиза показала, что смерть наступила в результате множественных переломов ребер и тупой травмы грудной клетки. Находящаяся в состоянии сильного алкогольного опьянения женщина не почувствовала травм сразу же, а впоследствии у нее наступил травматический шок.

За причинение смерти по неосторожности суд в Барнауле назначил молодому человеку меру пресечения в виде 23 месяцев лишения свободы.