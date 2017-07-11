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Попал под дурное влияние: осужденный за попытку покушения на Путина просит помилования
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    Попал под дурное влияние: осужденный за попытку покушения на Путина просит помилования

    8:13  11 Июля 2017  /обновлено: 8:18  11 Июля 2017
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    Попал под дурное влияние: осужденный за попытку покушения на Путина просит помилования

    Осужденный за подготовку покушения на Владимира Путина гражданин Казахстана Илья Пьянзин попросил у президента России о помиловании.

    Как сообщает издание «Комерсант», Пьязин назвал свой поступок «глупым и немотивированным преступлением».

    Напомним, что выявили и обезвредили экстремистскую группу, состоявшую из трех человек — выходцев из Чечни Адама Осмаева, Руслана Мадаева и уроженца Казахстана Ильи Пьянзина, в 2012 году, после того, как в в квартире, где они находились, случайно сработала самодельная бомба. Руслан Мадаев погиб при взрыве. А задержанный Пьязин рассказал сотрудникам службы безопасности Украины, что он и его подельники готовили взрывчатку для покушений на Владимира Путина. Тогда он занимал пост премьер-министра Росси, а также главу Чечни Рамзана Кадырова.

    Просьба о помиловании Пьянзина на днях поступила в комиссию по вопросам помилования при губернаторе Самарской области, где бывший экстремист отбывает наказание. В настоящий момент она находится на рассмотрении. О дальнейшем движении документа в комиссии и в ГУФСИН по Самарской области, рассказывать не стали.

    «Преступление было направлено против вас, поэтому и обратиться я решил к вам лично… Я испугался, хотя и понимал, что страх не может оправдать моего участия в этом глупом и абсолютно немотивированном преступлении»,  — цитирует издание текст ходатайства.

    В свой просьбе о помиловании Пьянзин также пишет о том, что внимательно следит за деятельностью Владимира Путина на посту президента по теленовостям, одобряет его внутреннюю и международную политику и искренне раскаивается в том, что пять лет назад побоялся обратиться в правоохранительные органы, чтобы пресечь подготовку покушения.

    По словам Пьянзина, он не желал зла Владимиру Путину и стал участником заговора случайно. Закройщик швейного цеха самарской колонии  объясняет свои действия тем, что попал под влияние приятелей, которые сначала использовали его «втемную», а когда он понял, что они затевают — отступать было поздно.

    Попал под дурное влияние: осужденный за попытку покушения на Путина просит помилования

    Супруга Пьянзина сообщила изданию, что просьба о помиловании была подана в в администрацию колонии строгого режима №26 в Самарской области еще в мае. На проверку заявления и утверждение комиссией колонии ушло два месяца.

    «Я дважды пыталась обратиться к Владимиру Владимировичу во время его прямых линий. Хотела просто рассказать вашему президенту, как тяжело одной работать, управляться с детьми, да еще и регулярно таскать на себе из Казахстана в Самарскую область 20-килограммовые коробки с фруктами и запеченной бараниной»,  — поделилась она с изданием.

    Правда, пообщаться с главой государства ей пока так и не удалось.

    Ранее в Киеве было совершено нападение на другого бывшего участника этой экстремистской группировки – Адама Осмаева. В него и его супругу Амину Окуеву стреляли из пистолета. Об этом сообщил пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко.

    «По данным врачей, их жизни ничего не угрожает. Целью стрелка был Адам Осмаев, именно по нему открыл огонь мужчина, который представлялся журналистом, у которого был паспорт Украины, где были сведения о пересечении границы с Белоруссией и Россией в течение прошлого года. Стрельба произошла из автомобиля»,  — рассказал подробности покушения Шевченко в эфире телеканала «112 Украина».

    Попал под дурное влияние: осужденный за попытку покушения на Путина просит помилования

    На своей странице в социальной сети Facebook советник главы МВД Украины Антон Геращенко, рассказал, что киллер представился журналистом газеты Le Mond Алексом Вернером. Он договорился об интервью с Осмаевым и Окуевой. Во время беседы он вытащил пистолет «Глок» и стал стрелять в Осмаева. Окуева достала пистолет, которым была награждена главой МВД Арсеном Аваковым «за верную службу в добровольческом батальоне «Киев-2»», и четырежды выстрелила в нападавшего.

    По факту нападения на Осмаева и Окуеву было возбуждено уголовное дело.

    За подготовку покушения на Владимира Путина и главу Чечени Рамзана Кадырова против Осмаева было возбуждено несколько дел, однако позднее прокуратура Украины исключила из дела Осмаева две статьи, связанные с его участием в террористической организации и в подготовке к покушению, оставив лишь три обвинения: в незаконном изготовлении взрывчатых веществ, пересечении границы по поддельным документам и повреждении имущества по неосторожности.

    В ноябре 2015 года суд Украины признал Осмаева виновным и освободил, посчитав, что тот на этапах следствия и суда отбыл достаточное наказание.

    Автор: Павел Романов
    #путин #осмаев #пьянзин #помилование
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