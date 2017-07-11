Это было глупо: осужденный за подготовку покушения на Путина попросил о помиловании

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Самара, 11 июля. Осужденный четыре года назад за подготовку покушения на Владимира Путина, который в 2013 году был главой правительства РФ, гражданин Казахстана Илья Пьянзин попросил у главы российского государства о помиловании.

По информации газеты «Коммерсантъ», прошение уже поступило в комиссию по вопросам помилования при губернаторе Самарской области, где в настоящий момент находится осужденный.

Пьянзин признался, что все это время внимательно следил за деятельностью лидера РФ, отметив, что в те годы попал под «дурное влияние».

«Испугался, хотя и понимал, что страх не может оправдать моего участия в этом глупом и абсолютно немотивированном преступлении», — говорится в ходатайстве.

Напомним, преступную группу, в которой был и уроженец Казахстана Илья Пьянзин, удалось установить и обезвредить в 2012 году. Преступники хотели совершить террористические акты против Путина.