Пьяный водитель сбил двух школьниц в Забайкалье, одна погибла

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Чита, 11 июля. Пьяный водитель сбил двух 15-летних девочек в Забайкальском крае, одна из школьниц погибла. Об этом сообщает УМВД России по региону.

Инцидент произошел накануне ночью в поселке Кличка в Приаргунского районе Забайкальского края.

«Водитель автомашины «Газ-3110», двигавшийся в попутном направлении, совершил на наезд на двух 15-летних школьниц, которые шли по обочине неосвещенной проезжей части», — сообщает УМВД России по Забайкальскому краю.

В результате ДТП одна из школьниц погибла на месте, другую с переломом ноги доставили в больницу. По данным ведомства, совершивший наезд на пешеходов автолюбитель имеет 20-летний стаж вождения. В момент ДТП он был пьян.