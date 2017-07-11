Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Происшествия
Детсад в Кемерово закрыли из-за высокой радиации
Происшествия
Пьяный водитель сбил двух школьниц в Забайкалье, одна погибла
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Пьяный водитель сбил двух школьниц в Забайкалье, одна погибла

    7:51  11 Июля 2017
    156

    Пьяный водитель сбил двух школьниц в Забайкалье, одна погибла

    Чита, 11 июля. Пьяный водитель сбил двух 15-летних девочек в Забайкальском крае, одна из школьниц погибла. Об этом сообщает УМВД России по региону.

    Инцидент произошел накануне ночью в поселке Кличка в Приаргунского районе Забайкальского края.

    «Водитель автомашины «Газ-3110», двигавшийся в попутном направлении, совершил на наезд на двух 15-летних школьниц, которые шли по обочине неосвещенной проезжей части», — сообщает УМВД России по Забайкальскому краю.

    В результате ДТП одна из школьниц погибла на месте, другую с переломом ноги доставили в больницу. По данным ведомства, совершивший наезд на пешеходов автолюбитель имеет 20-летний стаж вождения. В момент ДТП он был пьян.

    Автор: Виталий Малясев
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Это было глупо: осужденный за подготовку покушения на Путина попросил о помиловании

        8:07 11 Июля 2017 687
        Читать
        7:13
        Сегодня

        Число погибших при крушении военного самолета в Миссисипи увеличилось до 16
        7:00
        Сегодня

        Сирия новости 11 июля 07.00: 50 жителей Дамаска вступили в САА, SDF создали первый женский батальон
        6:00
        Сегодня

        Сирия итоги за сутки на 11 июля 6.00: «Ан-Нусра» теряет позиции в Эс-Сувейде, Турция обстреляла САА в Латакии
        23:09
        Вчера

        Госдеп США: Трамп остался доволен встречей с Путиным
        22:29
        Вчера

        Минобороны объяснило, почему Агеев не мог стать контрактником ВС РФ

        Киевская полиция задержала в центре города сотрудников СБУ с оружием, чтобы обвинить Россию

        18:26 7 Июля 2017 7881

        Опрос в Киеве: Украина выбирает между ЕС и Бандерой

        9:04 7 Июля 2017
        13554

        Неонацисты в коридорах киевского суда: Мы здесь полиция, а Шухевич герой нации!

        10:07 6 Июля 2017
        1750

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017
        3461

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        2617
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Госдеп США: Трамп остался доволен встречей с Путиным

        Госдеп США: Трамп остался доволен встречей с Путиным

        23:09   10 Июля 2017
        429
        Трамп и Путин обсуждали тему санкций во время встречи на G20

        Трамп и Путин обсуждали тему санкций во время встречи на G20

        22:19   10 Июля 2017
        297
        Великая победа Ирака: премьер-министр объявил о полном освобождении Мосула от ИГ

        Великая победа Ирака: премьер-министр объявил о полном освобождении Мосула от ИГ

        20:12   10 Июля 2017
        165
        Украина планирует ввести предварительную регистрацию для въезжающих россиян

        Украина планирует ввести предварительную регистрацию для въезжающих россиян

        19:48   10 Июля 2017
        1817