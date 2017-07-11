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Ученые выяснили, как кофе влияет на здоровье и продолжительность жизни
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    Ученые выяснили, как кофе влияет на здоровье и продолжительность жизни

    8:10  11 Июля 2017
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    Ученые выяснили, как кофе влияет на здоровье и продолжительность жизни

    Лос-Анджелес, 11 июля. Научные сотрудники из Университета Южной Калифорнии решили выяснить, как на самом деле влияет ежедневное потребление кофе на организм. Результаты исследований опубликованы в журнале Annals of Internal Medicine.

    По имеющейся информации, в опыте участвовали 190 тысяч человек в возрасте от 45 до 75 лет.

    По результатам исследований ученые пришли к выводу, что респонденты, которые на постоянной основе выпивали кофе, жили намного дольше.

    Ученые выяснили, как кофе влияет на здоровье и продолжительность жизни

    По мнению американских специалистов, одна чашка кофе в день способна продлить жизнь человека на 12%, две-три кружки также давали положительный эффект в виде снижения риска ранней смерти на 18%, сообщает «Политэксперт»

    Помимо этого, специалисты считают, что абсолютно не имеет значения, какой именно предпочитает напиток человек — с кофеином или без него. 

    Автор: Дана Балан
    #ученые #кофе #исследование
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