В Избранное

Вашингтон, 11 июля. Американский инвестор, основатель компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет пожертвовал на благотворительность 3,17 миллиардов долларов.

Как сообщает RT, миллиардер направил средства фонду Билла и Мелинды Гейтс, а также еще четырем организациям. Пожертвование было направлено в виде более чем 18 миллионов акций класса «B» Berkshire, стоимость каждой — 170,25 долларов.

Всего же, начиная с 2006 года, миллиардер направил на благотворительность более 27,5 миллиардов долларов, 80% от этой суммы (почти 22 миллиардов рублей) получил Фонд Гейтса.