Ученые выяснили, что жертвы Холокоста чаще страдают от рака

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Тель-Авив, 11 июля. Люди, прошедшие концентрационные лагеря, пережившие голод и мучения, больше подвержены риску развития онкологических заболеваний. К такому выводу пришли ученые одного из университетов Израиля.

Они проанализировали сведения о выживших в годы Второй мировой войны. Специалисты изучили анкеты, в которых содержались медицинские сведения, 153 тысяч бывших узников «лагерей смерти» и тех, кто проживал на захваченных фашистами территориях.

Выяснилось, что каждому пятому из первой категории поставлен диагноз, связанный с онкологией. Среди вторых — 16% оказались больны раком. Этом сегодня пишет Газета.ру со ссылкой на иностранные СМИ.