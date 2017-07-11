ЛНР: киевские силовики обстреляли из минометов Первомайск и Калиновку

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Луганск, 11 июля. По данным Народной милиции ЛНР, в течение минувших суток украинские силовики четырежды нарушили режим тишины в Донбассе, обстреляв несколько населенных пунктов на территории Луганской народной республики. В общей сложности по территории ЛНР было выпущено около 50 снарядов.

«За минувшие сутки украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 миллиметров и 82 миллиметра, гранатометы (СПГ, АГС, РПГ) и стрелковое оружие», — сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции.

Под обстрелом оказались районы населенных пунктов Калиновка, Первомайск, Раевка и Березовское. Потерь среди мирных жителей ЛНР и бойцов Народной милиции не зафиксировано.