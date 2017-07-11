Конгресс запретит Трампу финансировать совместные с РФ проекты

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Вашингтон, 11 июля. Американский конгрессмен Дон Бейер внес на рассмотрение палаты представителей конгресса США поправку для проекта оборонного бюджета на 2018 год, которая запрещает финансировать совместные проекты с Россией по вопросам безопасности в киберпространстве. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте конгрессмена.

В документе уточняется, что, согласно поправке Бейера, предлагается запретить правительству и администрации президента США Дональда Трампа «выполнять какое-либо соглашение по кибербезопасности, заключенное между президентом и российским лидером Владимиром Путиным».

При этом Бейер назвал «ужасной идеей» решение Трампа «сформировать «группу по кибербезопасности» с Путиным».