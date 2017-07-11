Алтайский губернатор не собирается устанавливать верхнюю планку курортного сбора

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Барнаул, 11 июля. Губернатор Алтайского края Александр Карлин не собирается ограничивать размер курортного сбора в регионе. Об этом сообщает его пресс-служба.

Комментируя итоги прошедших в Госдуме слушаний по законопроекту о курортном сборе, Карлин заявил, что не намерен устанавливать в крае верхнюю планку сбора.

«Мы не собираемся ее устанавливать в этом размере на старте эксперимента, — цитирует слова губернатора пресс-служба. — Можно, конечно, понижать ставку курортного сбора. Но стоит помнить, что можно понизить до ситуации, когда овчинка выделки не стоит».

Карлин подчеркнул, что стоимость администрирования сбора не зависит от его величины и подчеркнул, что необходимо подобрать наиболее оптимальное решение.