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Российский боксер Лебедев подвел итоги поединка с Флэнаганом
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    Российский боксер Лебедев подвел итоги поединка с Флэнаганом

    7:37  11 Июля 2017
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    Лебедев подвел итоги поединка с Флэнаганом

    Екатеринбург, 11 июля. В минувшие выходные состоялся вечер бокса, главным поединком которого стала встреча россиянина Дениса Лебедева и представителя Австралии Марка Флэнагана. Россиянин одержал уверенную победу единогласным решением судей по результатам 12 раундов. 

    Как признался 37-летний боксер, он очень хотел закончить бой досрочно, но на протяжении всего поединка нужно было держаться хладнокровно, иначе соперник мог воспользоваться спешкой. Лебедев отметил, что не всегда нужно добивать соперника.

    «У меня было понимание, что я выигрываю по очкам, и мне не хотелось пропустить опасную контратаку. Я отработал бой по той тактике, которую мы выстроили изначально. Рад, что в итоге все закончилось именно так», — цитирует боксера газета «Известия».

    По словам россиянина, австралийский спортсмен вряд ли смог его чем-то удивить, поскольку подготовка была серьезная, штаб Лебедева проанализировал бои оппонента.

    Флэнаган является неплохим боксером, но чего-то нового он продемонстрировать не смог, подытожил Лебедев. 

    Автор: Дана Балан
    #екатеринбург #бокс #лебедев #флэнаган #автралия
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